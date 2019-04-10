شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مساعد وزير الداخلية: أعباء المسئولية لم تمنعنا من الاهتمام بذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إن جميع ضباط القطاع يبذلون جهودا كبيرة للتفاعل مع كافة أبناء المجتمع وخاصة ذوى الإعاقة.

وأضاف مساعد الوزير، خلال كلمته بندوة وزارة الداخلية "الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة"، أن كل شخص أصابته أى نوع من أنواع الإعاقة لديه قوى هائلة بداخله، مؤكدا أن قيادات الدولة تدعم ذوى الإعاقة وتقدم لهم كافة أشكال الدعم والمساندة حتى يحقق آماله.

وأضاف مساعد الوزير إن دستور 2014 اهتم بالأشخاص من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عام لذوى الاعاقة.

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وأشار مساعد الوزير إلأن مبادرة وزارة الداخلية بالاهتمام بذوى الإعاقة بأهمية خاصة، من خلال تسهيل تقديم الخدمات الشرطية لهم، فى كافة القطاعات، ومن بين تلك الخدمات تقديم دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل، وتخصيص أماكن لهم بكافة الإداراة، وتنظيم دورات تدريبية للضباط للتعرف على كيفية التعامل مع ذوى للإعاقة.

وأكد أنه بالرغم من الأعباء الجسيمة التى تقع على عاتق وزارة الداخلية من مكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة، فتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كانت واضحة منذ البداية بإعلاء قيم حقوق الإنسان.

ونظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة" بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

حضر الندوة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد ووير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور واللواء خالد غريب وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الدكتور أشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة وعدد كبير من الإعلاميين ورموز المجتمع.