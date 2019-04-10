شكرا لقرائتكم خبر عن أمين المجلس القومى لشئون الإعاقة: رد فعل إيجابى بالخارج بسبب اهتمام الشرطة بحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف مرعى "أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة " أن المجلس القومى يشرف بالتعامل مع وزارة الداخلية كوزارة مميزة والتعامل معها له مغذي داخليا وخارجيا، وكل التحية لوزارة الداخلية لاعلائها ثقافة الوقوف بجانب الفئات من ذوى الإعاقة فالإنجازات التي عرضناها بالخارج في ملف حقوق الإنسان لها رد فعل إيجابى خارجيا بعد أن تم إعداد التقرير منذ عام حتى الآن.

وأضاف مرعى، الخارج يترك كل شىء وينظر لحقوق الإنسان فاهتمام وزارة الداخلية بهذا الجانب جعلت المواطنين يسعدون بهذا، وأن الوزارة تهتم بهذا الشأن ونحن كان لنا مشاركات مع قطاع حقوق الإنسان فى هذا الصدد.

Advertisements

وأكد مرعي فى كلمة له بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة أن مفهوم الإعاقة كان ينظر اله قديما على انه نقص بدني أو حسي، ولكن هذا الأمر انتهى تماما فالخارج يتحدث عن البيئة والمجتمع انهم هم من يتسبب في إعاقة الأشخاص فالبيئة من الممكن أن تكون ثقافية أو مادية هنا نحتاج شخص يقف بجوار ذوي الإعاقة ، واليوم وزارة الداخلية سهلت الخدمات دون مشقة على أصحاب ذوي الإعاقة وما وفرته الداخلية من كتب شرطية بطريقة برايل وخدمات الكترونية جعلت ذوي الإعاقة يندمجون في المجتمع دون الشعور بالاعاقة، فالمجتمع الدولي قال إن إستثمار الوقوف بجانب المعاقين سوف يمنح دخل للدوله ويعود بالتنمية على الدولة.

وأضاف مرعي إلى أن هناك جزء تيسير على ذوي الإعاقة في الانتخابات من توفير عدد كبير من الكراسي وأشخاص يقومون بمساعدته في الوصول للجان الانتخابية، وهناك مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة مع وزارة الداخلية.