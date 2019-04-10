شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا الحادث الإرهابى بالشيخ زويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء . عبر الرئيس الإماراتي في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة (الشيخ زويد) ، والذي أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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