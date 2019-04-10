شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع بشائر الخير 4 فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشروع بشائر الخير 4 بمحافظة البحيرة. واستمع رئيس مجلس الوزراء، لشرح حول المشروع والذى سيضم 33 عمارة سكنية بهم 4629 وحدة سكنية ومسجد ومستشفى ومدرسة ونادى رياضى. Advertisements ورافقه وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ومحافظ البحيرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروع بشائر الخير 4 فى البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.