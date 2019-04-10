شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن ارتفاع أسعار السجاد بالحديقة المتحفية بالبحيرة: اللوائح تتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون أسعار البيع مناسبة للجمهور لاسيما بعد أن لاحظ ارتفاع ثمن السجاد داخل المعرض. وحينما استفسر عن سبب ارتفاع سعر السجاد قال محافظ البحيرة هشام آمنة إن هناك بعض القوانين واللوائح فرد عليه رئيس الوزراء، قائلا: "اللوائح دي تتغير".

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