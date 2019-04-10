شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة ثانوى لرئيس الوزراء بالبحيرة: "عايزين الأسئلة فى التابلت أكثر وضوحا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة التعليم الجديدة سيتم فيها تلافى المشكلات تباعا، قائلا: "كل شىء جديد يستغرق وقتا من أجل أن يعتاد الناس عليه سواء كانوا طلاب أو مدرسين". وقال الطلاب لرئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات: "واشمعنى يطبق علينا النظام الجديد، كنتوا طبقوه على أولى ابتدائى". وأضاف الطلاب للدكتور مصطفي مدبولي: " الامتحانات تعجيزية والأسئلة بتسبب لينا توتر كبير"، فرد عليهم رئيس الوزراء قائلا:" لما تروحوا الجامعة هتعرفوا إننا عملنا معاكم الصح لأن نظام التعليم فى الجامعة مختلف". Advertisements وقالت إحدى الطالبات لرئيس الوزراء: "أنا تعبت نفسيا من امتحانات التابلت، عاوزين الأسئلة أكثر وضوحا". وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع طلاب الصف الأول الثانوى، قائلا لهم "مين فيكم استخدم التابلت بعد الأزمة الأخيرة"، فردت إحدي الطالبات قائلة "ستخدمناه قمنا بالامتحان فى ثاني يوم للامتحان عقب إصلاح السيستم". ورد رئيس الوزراء عندكم أى مشاكل فردت الطالبة قائلة: الأسئلة صعبة والأجهزة بتهنج خلال نصف الامتحان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طالبة ثانوى لرئيس الوزراء بالبحيرة: "عايزين الأسئلة فى التابلت أكثر وضوحا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.