شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: زيارتى لأمريكا مثمرة على كافة المستويات وسعدت بلقاء الرئيس ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكدا أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية كانت مثمرة.

وقال الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى على تويتر: "على مدار يومين كانت زيارتى للولايات المتحدة مثمرة على كافة المستويات، وسعدت بلقاء الرئيس ترامب وبُحسن الاستقبال".

وأوضح الرئيس السيسى: "تحدثنا سوياً عن موضوعات بالغة الأهمية وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وقد استشعرت مدى اهتمامه بكل التفاصيل وقدرته على الإلمام بها ".

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