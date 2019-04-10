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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: زيارتى لأمريكا مثمرة على كافة المستويات وسعدت بلقاء الرئيس ترامب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكدا أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية كانت مثمرة.
وقال الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى على تويتر: "على مدار يومين كانت زيارتى للولايات المتحدة مثمرة على كافة المستويات، وسعدت بلقاء الرئيس ترامب وبُحسن الاستقبال".
وأوضح الرئيس السيسى: "تحدثنا سوياً عن موضوعات بالغة الأهمية وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وقد استشعرت مدى اهتمامه بكل التفاصيل وقدرته على الإلمام بها ".
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