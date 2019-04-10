شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تداهم مقرات لمنظمات إسلامية يشتبه فى دعمها لحماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن داهمت مكاتب تابعة لمنظمات إسلامية يشتبه فى تمويلها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبى للمنظمات الإرهابية . وقالت الداخلية الألمانية فى بيان - نقلته قناة (سكاى نيوز عربية) اليوم - إن المداهمات استهدفت بشكل أساسى منظمتى ( المقاومة العالمية - غوث) و(أنصار الدولية) اللتين يعتقد أنهما جمعتا أموالا لصالح حماس خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية وتبرعات لصالح المواطنين فى غزة والصومال وسوريا ودول أخرى. من جانبه، قال وزير الداخلية هورست زيهوفر :" كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا ويضعف الثقة فى التزام الكثير من المنظمات الإغاثية "، مؤكدا أن المنظمتين دعمتا حماس عبر حملات دعائية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الألمانية تداهم مقرات لمنظمات إسلامية يشتبه فى دعمها لحماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.