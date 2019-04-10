مدبولى لطلاب البحيرة:كنت طالع السابع على الجيزة وجبت في الثانوية93.7%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مدرسة رشيد الثانوية بنات بمحافظة البحيرة يرافقه اللواء محمود عشماوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهشام آمنة محافط البحيرة. وقال رئيس الوزراء للطلاب إن المنظومة الجديدة للتعليم تعتمد على فكرة الفهم وليس الحفظ، مشيرا إلى أن النظام الجديد لن يكون فيه مجاميع تتخطى 100%؜ كما كان في السابق. وفتح رئيس الوزراء حوارا مع الطلاب قائلا لهم: "كنت طالع السابع علي الجيزة وجبت في الثانوية 93.7%؜". Advertisements وأضاف مدبولي أن الهندسة وقت دراسته كان تنسيقها 75%؜، مشيرا إلى أنه تخرج من مدرسة حكومية.

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