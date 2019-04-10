بينهم فتاة.. ضبط عصابة قتلت سائق أثناء سرقته بالإكراه في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

ضبطت مباحث عين شمس، عصابة مكونة من 3 أشخاص بينهم فتاة، حاولت قتل سائق تاكسي بسلاح أبيض، لسرقته بالإكراه.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث عين شمس، يفيد إخطار أحد المستشفيات له بوصول سائق يدعى "محمد. س"، ثلاثيني، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن والقدم.

توصلت التحريات، إلى قيام تشكيل عصابي مكون من عاطلين، وفتاة، بقتل السائق أثناء سرقته بالإكراه، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وأقروا بارتكاب الواقعة، فأحالهم اللواء محمد منصور مدير الأمن إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.