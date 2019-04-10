محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، من ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وقام القطاع بشن حملات مكثفة، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها.

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و أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان منطقة (السحر والجمال) عن ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية)، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، ضبط (أحد الأشخاص له محل إقامه بالتل الكبير بالإسماعيلية وآخر بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية تجارته غير المشروع، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، 800 جرام لمخدر الهيروين ، ميزان حساس، مبلغ مالي ، هاتف محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع .

كما تم ضبط (شخصين) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وحيازتهما لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية تجارتهما غير المشروع، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.. وبحوزتهما (بندقية آلية وعدد 15 طلقة من ذات العيار، 700 جرام لمخدر الهيروين، 2 ميزان حساس، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية، ويأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.