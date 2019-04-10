قبل رمضان.. شرطة التموين تشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت تلك الحملات في أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات عن ضبط (102) قضية تموينية متنوعة، كما قامت شرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (993) قضية تموينية متنوعة. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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