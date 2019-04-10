سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بالإكراه في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه بأسلوب التتبع من أمام البنوك.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من سائق، "مُصاب بطلق ناري وكدمة بالرأس"، ومُحصل ، يعملان بشركة لتجارة الحديد- كائنة بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، مفاده، بأنهما عقب خروجهما من فرع أحد البنوك كائن بالطريق الدائري، واستقلالهما سيارة الشركة قيادة الأول متجهان لمقر الشركة ، وبحوزتهما مبلغ 241 ألف جنيه -أوراق وعقود خاصة بالشركة - حافظة شيكات) ، وبالطريق البطيء أمام أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم اعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي لسرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية ، ولدى مقاومتهما لهم أطلق أحدهم عيار ناري محدثاً إصابة الأول ، واستولوا منهم على الأوراق والعقود الخاصة وحافظة الشيكات دون الحقيبة التي بها المبلغ المالي وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق وتم تحديد مرتكبي الواقعة وهم أربعة أشخاص "سبق اتهامهم ومحكوم عليهم في العديد من القضايا" وأحدهم مقيد الحرية على ذمة قضية سرقة بمركز شرطة مغاغة بالمنيا.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط أثنين من المتهمين وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة- 51 طلقة مختلفة الأعيرة) ، وباستهداف مسكن المتهم المقيد الحرية بمركز شرطة مغاغة تنسيقاً، وأمن المنيا عُثر على خزينة طبنجة بداخلها 19 طلقة من ذات العيار.

بمواجهة المتهمان المضبوطان والمتهم المُقيد الحرية اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافوا باستيلائهم على حقيبة المجني عليهما لاعتقادهم أنها تحوي مبالغ مالية، وعقب هروبهم اكتشفوا أنها تحوى بعض الأوراق فتخلصوا منها بإلقائها بالطريق العام، وأنهم كونوا تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه بأسلوب التتبع من أمام البنوك، وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة وتبين أنها مُبلغ بسرقتها.

أمر اللواء محمد منصور مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .