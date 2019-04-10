شرطة التموين: ضبط 22 طن بلح فاسد داخل مصنع تمور بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تموين الجيزة، من ضبط 22 طناً من البلح الفاسد، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج التمور.

كانت معلومات وردت لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات، مفادها قيام، "عبدالله ف م"– صاحب مصنع لإنتاج التمور بدون ترخيص كائن بشارع الرشاح ميت رهينة دائرة مركز شرطة، البدرشين، وعدم وجود اشتراطات صحية واستغلاله علامة تجارية بدون وجه حق مثل تاج الملوك– الصفوة– الوادي الجديد وتدوين عناوين وهمية مخالفة للحقيقة للتهرب من الجهات الرقابية خشية ضبطه مثل الداخلة المنطقة الصناعية– الوادي الجديد، مستغلاً قرب حلول شهر رمضان المبارك، وإقبال المواطنين على تلك الأصناف من التمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتعبئتها في عبوات وإعادة طرحها للبيع بالأسواق والمحال العامة، مدخلا الغش والخداع على جمهور المواطنين ومحدثًا أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكنوا من مداهمة المصنع وضبط 22 طنا من "البلح" غير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط صاحب المصنع، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.