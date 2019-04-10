تحرير 4210 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، حملات مرورية بقيادة اللواء علاء متولي مدير المرور، استهدفت العمل على سيولة الحركة المرورية، وضبط المخالفين، في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية.
أسفرت الحملة عن ضبط 4210 مخالفات متنوعة، شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".
تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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