غلق الطريق الدائري جزئيًا من منزل البحر الأعظم إلى أثر النبي 30 يومًا بسبب الإصلاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، إجراء إغلاق جزئي أعلى الطريق الدائري، بسبب أعمال إصلاحات من منزل البحر الأعظم وحتى أثر النبي.

وأفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأنه في إطار أعمال صيانة كوبري المنيب أعلى الطريق الدائري، ستكون الأعمال على مدار 30 يومًا، بإزالة الجزيرة الوسطى في منطقة منزل البحر الأعظم، وحتى أثر النبي بالطريق الدائري واستبدالها بحاجز خرساني "نيو جيرسى".

وأضاف المصدر، أن الأعمال ستبدأ غدًا الخميس 11 أبريل الجاري، ولمدة 30 يومًا من الساعة 12 حتى 5صباحًا، وسيتم استقطاع حارة مرورية من أصل 4حارات لتوقف المعدات والصب الخرساني مع تعيين الخدمات اللازمة.