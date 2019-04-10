الداخلية تنظم ندوة عن الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، ندوة علمية عن ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والتسهيلات التي قدمتها قطاعات الوزارة، في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن.

وتعقد الندوة بمركز بحوث الشرطة بحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات ولفيف من القيادات الوزارة والمشاركين من مختلف طوائف المجتمع المدني.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية، أطلقت العديد من المبادرات والتيسيرات على ذوي الاحتياجات الخاصة بعدد من القطاعات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتفعيل الاستراتيجية الأمنية تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية ونزلاء السجون.