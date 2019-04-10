الحكومة تحسم الجدل بشأن رفع أسعار تذاكر القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية خلال شهر أبريل الحالي، في ضوء رفع قيمة غرامة ركوب القطارات دون تذكرة، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة النقل، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُوضحةً أنه لم يتم رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تمامًا دون إقرار أي زيادات عليها، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.

وأوضحت الوزارة أن تفعيل تحصيل غرامة ركوب القطارات دون حجز التذاكر، يأتي في إطار حرص الوزارة على الحد من التهرب من دفع قيمة أجرة ركوب القطارات، وكذلك من أجل تنمية إيرادات الهيئة التي تنفذ عدداً كبيراً من المشروعات لتحسين مستوى الخدمة وتوفير عوامل السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، مُوضحةً أن قيمة غرامة ركوب قطارات الضواحي (أبو قير و 23 يوليو) تصل إلى 5 جنيهات، وقيمة غرامة القطارات المميزة والمطورة دون تذاكر تقدر بـ 10 جنيهات ، و20 جنيهًا للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي، و30 جنيهاً بالنسبة للقطارات المكيفة "VIP".

Advertisements

وشددت الوزارة على أهمية احتفاظ ركاب مستخدمي خطوط السكك الحديدية بالتذكرة ليس فقط لحين توقف القطار، ولكن حتى الخروج من المحطات، حيث سيتم تسليمها عند بوابات الخروج؛ لعدم التعرض للغرامة.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري, مناشدةً المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن (147).