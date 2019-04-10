الحكومة تنفي تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل عقد الامتحانات بالجامعات في الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأي جامعة من الجامعات، وأن امتحانات الكليات بجميع الجامعات سُتعقد في مواعيدها المحددة طبقاً للخريطة الزمنية المقررة بالجامعات خلال العام الدراسي الحالي، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.

وأكدت الوزارة، التزام جميع الجامعات بالخريطة الدراسية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات.

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى سعيها الحالي نحو إلزام جميع الجامعات بالتصحيح الإلكتروني خلال العام الدراسي الحالي، وزيادة نسبة التصحيح الإلكتروني، وهو ما يتسق مع اهتمام الدولة بإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.

Advertisements

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).

فرض غرامة مالية على أصحاب المحال الممتنعة عن رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية, مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.

وفي النهاية، تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي, والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]) أو الاتصال ‏على رقم الوزارة (37605880 /02)، أو رقم واتس مبادرة "صوتك مسموع" (01150606783).