رسميًا.. الحكومة تعلن موعد امتحان أولى ثانوي الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل امتحان طلاب الصف الأول الثانوي المقرر عقده في مايو المقبل، لحين الانتهاء من امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2019، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء تمامًا، ‏مُؤكدةً أنه لم ولن يتم تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي العام المقررة في شهر مايو القادم، وأنها ستعقد بدايةً من 19 مايو وتستمر حتى 30 مايو 2019 وفقًا للجدول الرسمي المعلن من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحان مايو سيكون إلكتروني على جهاز التابلت، وبوجود كتاب مفتوح داخل اللجنة بالمدرسة، وفي وقت محدد، حيث يهدف الامتحان إلى النجاح للصف الثاني الثانوي بحصول الطالب على درجة 50% أو أكثر على ما تم دراسته في الترم الثاني، مُضيفةً أن هناك امتحان ثاني بنفس المواصفات بديلاً للملحق يدخله الطالب إذا تعثر في الامتحان الأول.

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وأكدت الوزارة أن الهدف من الطريقة الجديدة لوضع الأسئلة في امتحانات نظام التعليم الجديد هو تمكين الطالب من الإجابة على الأسئلة بطريقته الخاصة المبنية على فهمه للمحتوى الدراسي، وبالتالي يكون مقياس التصحيح هو فهم الطالب، وليست الإجابة النموذجية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).