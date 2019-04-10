"الوزراء" يكشف حقيقة نفوق 12 ألف دجاجة بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء وصور لنفوق 12 ألف دجاجة بالمزارع المصرية نتيجة الأمطار التي سقطت على مصر خلال الفترة الماضية، وبيعها للمواطنين على أساس أنها دواجن مجمدة، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للصور المتداولة بشأن نفوق 12 ألف دجاجة من المزارع المصرية، مُشددةً على أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية على جميع المزارع للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

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وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى اتخاذها الإجراءات فيما يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان بتكثيف الرقابة على الأسواق، فضلاً عن ارتفاع الطاقة الإنتاجية بالمزارع، ويتخطى حجم الإنتاج السنوي للدواجن 2.2 مليون طائر في اليوم مع دخول شهر رمضان، بخلاف الإنتاج الريفي والذى يسجل ما بين 20 إلى 25 % من قيمة الإنتاج السنوي، مُضيفةً أن الدواجن تُعتبر من الوجبات الرئيسية على مائدة الطعام، وأن الإنتاج المصري من الدواجن يبلغ ملياراً و 200 ألف طائر سنوياً.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).