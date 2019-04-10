رسميًا.. الحكومة تعلن سعر السكر التمويني قبل شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادة في أسعار السكر أو أي سلعة تموينية أخرى مع اقتراب شهر رمضان، وأن أسعار جميع السلع التموينية بجميع المنافذ كما هي دون أي زيادات، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية قبيل اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأضافت الوزارة أن سعر السكر التمويني كما هو داخل البطاقات التموينية بمبلغ 9.5 جنيه بجميع منافذ الوزارة سواء منافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

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وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى استعدادها لشهر رمضان الكريم من خلال تنظيم 220 منفذاً لمعرض "أهلاً رمضان"، والذي سيبدأ في يوم 21 أبريل، وينتهي يوم 5 مايو، مُضيفةً أنه سيتم طرح جميع السلع والمنتجات بهذه المنافذ بأسعار مخفضة وبسعر الجملة مع زيادة الكميات المعروضة بنسبة من 15 إلى 20 % لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).