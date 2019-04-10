أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مدرسة بالبحيرة للاطمئنان على سير العملية التعليمة

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مدرسة على المغربي الإعدادية بنين بمحافظة البحيرة؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية في المدرسة.

وتساءل مدبولي داخل احد الفصول على اعدد الطلاب في الفصل، مطالبا بتخفيض الكثافة، كما علق رئيس الوزراء على البوابة الحديدية الفاصلة بين "حوش المدرسة" والفصول، مطالبا بإزالتها؛ لعدم إصابة الطلاب به عند خروجهم من المدرسة.

ورافقه وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و محافظ البحيرة .