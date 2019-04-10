أخبار مصر | مدبولي لعارض بمشروع الحرف اليديوية: "عايزك تصدر بـ٢١١ مليون مش ألف"

استمع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لشرح واف حول مشروع الصناعات الأثرية والتراثية بمدينة رشيد.

وقال محافظ البحيرة هشام آمنة، إن المعرض يعد نموذجا للتعاون بين المحافظة ووزارة السياحة لتدريب الأيدي العاملة على الصناعات اليدوية والأثرية، مثل الأرابيسك وصناعة الأثاث من منتجات النخيل.

وأدار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حوارا مع العارضين خلال تفقده حول تصدير هذه المنتجات للخارج، ورد عليه احد العارضين بالحرف اليدوية انه صدر العام الماضي بمبلغ ٢١١ ألف جنيه من منتج التحف اليدوية، لافتا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تنتج هذه التحف من قرون الحيوانات .

وقال مدبولي إن هذه المبلغ قليل جدا في التصدير، قائلا: "أنا عايز الزيارة اللي جاية تقولي صدرنا بـ ٢١١ مليون جنيه"، ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة.