أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مشروع الصناعات الأثرية والتراثية بالبحيرة

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع الصناعات الأثرية والتراثية (السجاد اليدوى) بمدينة رشيد، والذي يعد نموذجا للتعاون بين المحافظة ووزارة السياحة؛ لتدريب الأيدي العاملة على الصناعات اليدوية والأثرية، مثل الأرابيسك وصناعة الأثاث من منتجات النخيل.

واستمع رئيس الوزراء؛ لشرح حول المشروع التراثي الذي يضم 12 مدربة ومشرفا و15 متدربة، بالإضافة لـ 20 نولا بتكلفة 370 ألف جنيه، ورافقه عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة.