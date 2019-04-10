أخبار مصر | رئيس الوزراء يطالب بتقرير شهري عن تقنين أوضاع أراضى الدولة

وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محافظ البحيرة وجميع المحافظين بتقديم تقرير شهرى بموقف تقنين أراضى الدولة، وعدد العقود التى تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وكذا موقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة استياء حق الدولة، ولن يتم السماح باستمرار تأجير ممتلكات للمحافظات فى أماكن مميزة، منها مناطق على النيل مباشرة، بأقل من قيمتها، ولن نسمح بالتعدى على أى ممتلكات أو أراض للدولة، وسيتم التعامل بحسم مع أى حالة، مشيرا إلى أن العائد من كل هذا سيتم الاستفادة به فى تحسين الخدمات ومشروعات التنمية بكل محافظة.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع الصناعات الأثرية والتراثية (السجاد اليدوى) بمدينة رشيد، والذي يعد نموذجا للتعاون بين المحافظة ووزارة السياحة لتدريب الأيدي العاملة على الصناعات اليدوية والأثرية، مثل الأرابيسك وصناعة الأثاث من منتجات النخيل.

واستمع رئيس الوزراء؛ لشرح حول المشروع التراثي الذي يضم 12 مدربة ومشرفا و15 متدربة، بالإضافة لـ 20 نولا بتكلفة 370 ألف جنيه، ورافقه عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة.