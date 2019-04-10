أخبار مصر | بالنيابة عن "السيسي".. "مدبولي" يلقي كلمة للعالم بمناسبة مئوية "العمل الدولية" بمصر غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالنيابة عن "السيسي".. "مدبولي" يلقي كلمة للعالم بمناسبة مئوية "العمل الدولية" بمصر غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الخميس، كلمة للعالم في احتفالية منظمة العمل الدولية -التي تقام بإحدى الفنادق الكبرى- بالذكرى المئوية لتأسيسها في "١٩١٩- ٢٠١٩" ومرور٦٠ عاما علي إنشاء مكتبها بالقاهرة.

ويلقي كلمة الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية التي يتم تغطيتها على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام في 11 أبريل 1919 والتي قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذي أصبح جزءًا من معاهدة فرساي التي وقعت في 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

وسوف تذاع الاحتفالية عالميا، ويشهدها عددا من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة، ويتحدث في الاحتفالية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن الاحتفالية تتضمن فعالياتها أوبريت "ايزيس تحكي عن العمل"، وكورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، وأغنية مهداة من الفنانة بشرى لمنظمة العمل الدولية "كتاب ولعبة"، وعرض بالونات.

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كما تتناول فيلما وثائقيا تحت عنوان: "مصر تحتفل بمئوية منظمة العمل الدولية"، وجلسة نقاشية " 60 عاما منظمة العمل الدولية في مصر"، وعرض ملخص تقرير المنظمة"مستقبل العمل"، وتتضمن كلمات ترحيبية من جيوفانا تشيليه، بالإنابة عن ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وإبراهيم عوض، مدير سابق مكتب المنظمة بالقاهرة، إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة الحالي بالقاهرة.

وأكد "سعفان"، أن اختيار مصر من ضمن 187 دولة أعضاء في المنظمة الدولية بتمثيلها الثلاثي" حكومات، وأصحاب أعمال وعمال" لإقامة الاحتفالية بها لم يأت من فراغ، بل اعتمد على معايير نجاح كثيرة، ومقومات اختيار أساسية تتمتع بها مصر، وعمل دؤوب وجهود مضنية من العمل بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة الماضية، فضلا عن اعتبارها من أولى الدول المنضمة لها.

وقال الوزير إنه منذ أيام قمنا بزراعة 100 شجرة بالمتحف المصري الكبير، أهدتها منظمة العمل الدولية إلي مصر بهذه المناسبة كالتفاته مميزة لتقديم احتفالاتهم للعالم من قلب الحضارة المصرية، وقام بزراعة هذه الأشجار 50 شاب وشابة من طلبة الجامعات حتى يكون لهم غرس في واحدة من أهم المشاريع المصرية الذي يقوم يعمل به 4 ألاف عامل.