أخبار مصر | اختتام فعاليات ندوة "مصر أمانة بين إيديك" بـ4 قطاعات بالعاشر من رمضان غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام فعاليات ندوة "مصر أمانة بين إيديك" بـ4 قطاعات بالعاشر من رمضان غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" 2019 فعاليات أعمالها، غدا الخميس، بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن استمرت 6 أيام، بمقر جمعية المستثمرين، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان النقابية لشركات القطاع الخاص في مختلف التخصصات "الدوائية، والزراعية، والصناعية، والسيارات"، بعد أن حققت نجاحا خلال مراحلها السابقة على مدار عامي 2017 و2018 بالمدن الصناعية.

استمرت الندوة 6 أيام تحت برعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك في إطار برتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ‏وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي للشركاء ‏الاجتماعيين "العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة " في اطار استراتيجية الوزارة التى تهدف الي حماية ورعاية القوى ‏العاملة وتنمية الموارد البشرية في توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم. ‏

وقد أناب الوزير محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة بافتتاح الندوة، وبحضور محمد طه مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، وعادل صبحي مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بالوزارة، وإبراهيم أبوزيد ياسر صقر بالإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وأشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر، وأحمد عبدالهادي مدير منطقة عمل العاشر، ولطفي قنديل مدير إدارة الرعاية بالمديرية.

وأوضح محمد عيس أن الندوة تشرح وتوضيح الحقوق والواجبات للشركاء الاجتماعيين، ‏وكيفية فض المنازعات العمالية وعلاقات وتفتيش العمل والتنظيمات النقابية وشئون عمل ‏المرأة والطفل والسلامة والصحة المهنية من أجل الارتقاء بكفاءة العامل والمفتش وتوفير بيئة ‏عمل مناسبة ومهيئة لرفع الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد والقدرة التنافسية والتصديرية.

وقال محمد طه: إن هذه المبادرة تعد لبنة مهمة وقيمة مضافة للتبصير بحقوق العمال وواجباتهم، مشيرا إلي أن هذا الأمر الذي تتبناه وزارة القوى العاملة في خططها ويرعاه ويدعمه وزير القوى العاملة راعي الشباب والعمال وداعم روح الإنجاز والتميز في العمل.