أخبار مصر | اليوم.. "العالي للدراسات المتطورة" ينظم الملتقى التوظيفي الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "العالي للدراسات المتطورة" ينظم الملتقى التوظيفي الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق بعد قليل، الملتقي لتوظيفي الخامس، الذي ينظمه المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والقوي العاملة ووزارة التربية والتعليم، وذلك بمقر المعهد بجوار نادي الصيد.

وقال الدكتور محمد عمران عميد المعهد، إن الملتقي سيضم العديد من الشركات الوظيفية والجهات المختصة، مضيفًا أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياة كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقي في العمل كي تتكون عنده الخبرة المطلوبة، والتي لن تأتي إلا بالاحتكاك المجتمعي وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، والمساهمة في حل مشكلة البطالة أيضا.

وأشار "عمران" إلي النجاح الباهر لجميع الملتقيات السابقة، وانتشارها في كل المستويات، موضحا أن الملتقي يضم خريجي معهدي الدراسات المتطورة بالقطامية والهرم، وكذلك طلاب السنوات السابقة.