مصر | أمين "القومي لشئون الإعاقة": نتواصل مع الوزارات المختلفة.. ونأمل للوصول لمرحلة التمكين

وتابع: "اليوم هناك اقتناع والتزام هناك دول خارجية سبقتنا في هذا الملف ولكن وزارة الداخلية غيرت المفهوم تماما عن ملف حقوق الإنسان في مصر وأن هذا ينعكس على صورتنا الداخلية بالخارج".

نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشرطة فى خدمة ذوى الاعاقة" بمركز بحوث الشرطة باكاديمية الشرطة

حضر الندوة اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة واللواء طارق الاعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد ووير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، اللواء عصام شادي مدير الادارة العامة للمرور واللواء خالد غريب وكيل الادارةىالعامة للجوازات والهجرة والجنسية الدكتور اشرف مرعي امين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة وعدد كبير من الاعلاميين ورموز المجتمع.