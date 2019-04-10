مصر | "جلال": وزير الداخلية وجه بتوفير كافة المساعدات لذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جلال": وزير الداخلية وجه بتوفير كافة المساعدات لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إنه يتم تحديد الاحتياجات لذوي الإعاقة وتدريب بعض الموظفين على التعامل مع ضعاف السمع وذوي الإعاقة، ولغة الإشارات، ويجري تعميم ذلك على باقي المحافظات للتعامل مع الصم وضعاف السم والتدريب على لغة الإشارة.

وقال اللواء خالد غريب وكيل الإدارة العامة الجوازات والهجرة والجنسية، خلال فاعليات الندوة العلمية بمركز بحوث الشرطة، إن هناك خدمات متوفرة بأجهزة مخصصة لذوي الإعاقة خاصة ضعاف السمع وضعاف والبصر وشاشات إرشادية لذوي الإعاقة.

وتابع: "خصصنا أدوار جماهيرية في مبنى الجوازات الجديد بالعباسية مجهز بسلالم متحركة الكراسي المتحركة لتوصيل ذوي الإعاقة، موضحا أن الإدارة تراعي ذوي الإعاقة لحاملي الجنسيات الأجنبية.

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واستكمل اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان قائلا: إن اللواء محمود توفيق وجه بتوفير كافة المساهمات وأوجه الدعم فى مجال حقوق الإنسان وخاصة ذوى الإعاقة.