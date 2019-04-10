مصر | عرض تسجيلات رشوة رئيس "القومي لتنظيم الاتصالات" على خبراء "الوطنية للإعلام"

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن جهاز الرقابة الإدارية تمكن من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تلقي الرشوة داخل إحدى معارض الموبيليا في منطقة المعادي حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مبلع 53 ألف جنيه من إجمالي مبلغ 3 مليون ثمن الرشوة

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة رشوة، والتربح واستغلال منصبه، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة عرض الرشوة على موظف عام.

كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية في المركز القومي لتنظيم الاتصالات، ورجل أعمال متلبسين بمبلغ رشوة في منطقة المعادي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات

سقوط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية



تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية.

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وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام ثلاثة عناصر إجرامية (أحدهم سبق إتهامه فى 2 قضية "سرقة بالإكراه، سلاح نارى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سلاح نارى ومخدرات، سرقة بالإكراه والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سلاح نارى" والأخر سبق إتهامه فى 5 قضايا "مخدرات، سلاح نارى" مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سرقة بالإكراه" والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سرقة بالإكراه" والأخير مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة بالإكراه") جميعهم - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرشكر.. بحيازة عدد من الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بحملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفرشكر وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – 3طلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.