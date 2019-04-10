مصر | أشرف مرعي: ما فعلته "الداخلية" بملف حقوق الإنسان له رد فعل إيجابي خارجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف مرعي: ما فعلته "الداخلية" بملف حقوق الإنسان له رد فعل إيجابي خارجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن المجلس القومي يشرف بالتعامل مع وزارة الداخلية كوزارة مميزة والتعامل معها له مغذى داخليا وخارجيا فالبعض بالخارج يهاجم ملف حقوق الإنسان وهنا أقول كل التحية لوزارة الداخلية لإعلائها ثقافة الوقوف بجانب الفئات المهمشة من ذوي الإعاقة فالإنجازات التي عرضناها بالخارج في ملف حقوق الإنسان لها رد فعل إيجابي خارجيا.

وأضاف مرعي: "الخارج يترك كل شيء وينظر لحقوق الإنسان فاهتمام وزارة الداخلية بهذا الجانب جعل المواطنين يسعدون بهذا وأن الوزارة تهتم بهذا الشأن ونحن كان لنا مشاركات مع قطاع حقوق الإنسان.



وأكد أن مفهوم الإعاقة زمان كان ينظر إلى ذوي الإعاقة أنه نقص بدني أو حسي فهذا الكلام انتهى تماما فالخارج يتحدث عن البيئة والمجتمع أنهم هم من يتسبب في إعاقة الأشخاص فالبيئة من الممكن أن تكون ثقافية أو مادية نحن هنا نحتاج شخصا يقف بجوار ذوي الإعاقة، اليوم وزارة الداخلية سهلت الخدمات دون تعب أو مشقة على أصحاب ذوي الإعاقة وما وفرته الداخلية من كتب شرطية بطريقة برايل وخدمات إلكترونية جعلت ذوي الإعاقة يندمجون في المجتمع دون الشعور بالإعاقة.



وتابع مرعي: "فالمجتمع الدولي قال إن استثمار الوقوف بجانب المعاقين سوف يمنح دخل للدولة ويعود بالتنمية على الدولة وأن هناك تيسير على ذوي الإعاقة في الانتخابات من خلال توفير وزارة الداخلية عددا كبيرا من الكراسي وأشخاص يقومون بمسعادتهم في الوصول للجان الانتخابية وهناك مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة مع وزارة الداخلية".