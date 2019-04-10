مصر | أشرف مرعي: ما فعلته "الداخلية" بملف حقوق الإنسان له رد فعل إيجابي خارجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف مرعي: ما فعلته "الداخلية" بملف حقوق الإنسان له رد فعل إيجابي خارجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف مرعي: "الخارج يترك كل شيء وينظر لحقوق الإنسان فاهتمام وزارة الداخلية بهذا الجانب جعل المواطنين يسعدون بهذا وأن الوزارة تهتم بهذا الشأن ونحن كان لنا مشاركات مع قطاع حقوق الإنسان.
وأكد أن مفهوم الإعاقة زمان كان ينظر إلى ذوي الإعاقة أنه نقص بدني أو حسي فهذا الكلام انتهى تماما فالخارج يتحدث عن البيئة والمجتمع أنهم هم من يتسبب في إعاقة الأشخاص فالبيئة من الممكن أن تكون ثقافية أو مادية نحن هنا نحتاج شخصا يقف بجوار ذوي الإعاقة، اليوم وزارة الداخلية سهلت الخدمات دون تعب أو مشقة على أصحاب ذوي الإعاقة وما وفرته الداخلية من كتب شرطية بطريقة برايل وخدمات إلكترونية جعلت ذوي الإعاقة يندمجون في المجتمع دون الشعور بالإعاقة.
وتابع مرعي: "فالمجتمع الدولي قال إن استثمار الوقوف بجانب المعاقين سوف يمنح دخل للدولة ويعود بالتنمية على الدولة وأن هناك تيسير على ذوي الإعاقة في الانتخابات من خلال توفير وزارة الداخلية عددا كبيرا من الكراسي وأشخاص يقومون بمسعادتهم في الوصول للجان الانتخابية وهناك مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة مع وزارة الداخلية".
نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشرطة فى خدمة ذوى الاعاقة" بمركز بحوث الشرطة باكاديمية الشرطة
حضر الندوة اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة واللواء طارق الاعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد ووير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، اللواء عصام شادي مدير الادارة العامة للمرور واللواء خالد غريب وكيل الادارةىالعامة للجوازات والهجرة والجنسية الدكتور اشرف مرعي امين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة وعدد كبير من الاعلاميين ورموز المجتمع.