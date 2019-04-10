مصر | رئيس "النوعي لجمعيات الصم": مطالب بتدريس لغة الإشارة بكلية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "النوعي لجمعيات الصم": مطالب بتدريس لغة الإشارة بكلية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع، أن هناك تعاونا كبيرا بيننا وجهاز الشرطة، مطالبة بأن تكون لغة الإشارة مادة أساسية تدرس في أكاديمية الشرطة.
وتابعت، أن كل الشكر لرجال الشرطة لحسن التعاون مع ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة قطاع حقوق الإنسان، موضحة أن تعامل رجال الشرطة بلغة الإشارة أزال العديد من الحواجز التي كنّا نعاني منها، وكل التقدير للواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية للإعلام بسبب تواصله المستمر معنا.
وحضر الندوة اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة واللواء طارق الاعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد ووير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، اللواء عصام شادي مدير الادارة العامة للمرور واللواء خالد غريب وكيل الادارةىالعامة للجوازات والهجرة والجنسية الدكتور اشرف مرعي امين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة وعدد كبير من الاعلاميين ورموز المجتمع.