مصر | رئيس "النوعي لجمعيات الصم": مطالب بتدريس لغة الإشارة بكلية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "النوعي لجمعيات الصم": مطالب بتدريس لغة الإشارة بكلية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع، إن وزارة الداخلية تقدم جهودا كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل كافة المواقع الشرطية.



وأضافت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع، أن هناك تعاونا كبيرا بيننا وجهاز الشرطة، مطالبة بأن تكون لغة الإشارة مادة أساسية تدرس في أكاديمية الشرطة.



وتابعت، أن كل الشكر لرجال الشرطة لحسن التعاون مع ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة قطاع حقوق الإنسان، موضحة أن تعامل رجال الشرطة بلغة الإشارة أزال العديد من الحواجز التي كنّا نعاني منها، وكل التقدير للواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية للإعلام بسبب تواصله المستمر معنا.