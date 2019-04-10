مصر | وكيل إدارة الجوازات: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم إصدار الوثائق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل إدارة الجوازات: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم إصدار الوثائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع، خلال كلمته في ندوة الشرطة حول خدمة ذوي الإعاقة بمركز بحوث الشرطة: "لدينا ضباط حقوق الإنسان يقومون بالمرور داخل الإدارة لملاحظة الحالة من كبار السن وذوي الاعاقة لتسهيل وتوفير كافة الإجراءات لهم من بداية الإجراءات وحتى ندتسليمهم كافة الأوراق الخاصة بهم".
يذكر ان مركز بحوث الشرطة قد نظم تدوة علمية بعنوان الشرطة في خدمة ذوي الاعاقة بالتتسيق مع قطاعي الاعلام والعلاقات وحقوق الانسان وبمشاركة الاجهزة الحكومية وغير الحكومية.
ويأتي ذلك انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية في اعلاء حقوق الانسان للسيما الاشخاص ذوي اللاعاقة تزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعي للوزارة وجهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات الامنية الجماهيرية وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين وخاصة ذوي الاعاقة برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
حضر الندوة اللواء طارق الاعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد ووير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، اللواء عصام شادي مدير الادارة العامة للمرور واللواء خالد غريب وكيل الادارةىالعامة للجوازات والهجرة والجنسية الدكتور اشرف مرعي امين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة.