مصر | وكيل إدارة الجوازات: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم إصدار الوثائق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل إدارة الجوازات: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم إصدار الوثائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد غريب وكيل الإدارة العامة الجوازات والهجرة والجنسية، إن توجيهات وزير الداخلية دائما تحرص على الاهتمام بذوي الإعاقة وحدثت نقلة كبيرة في قطاع الوثائق وإن هناك تواصلا تاما مع قطاع حقوق الإنسان لتوفير كافة الاحتياجات لذوي الإعاقة ومنها عمل شبابيك خاصة توفير كراسي متحركة إعفاء ذوي الإعاقة من الضمان المالي والرسوم وحقهم في التقدم لإصدار كافة الأوراق من أي مكان أيضا يمكن التقدم بأوراقهم من خلال ذويهم والإعفاء من الرسوم في الجوازات وتصاريح العمل.



وتابع، خلال كلمته في ندوة الشرطة حول خدمة ذوي الإعاقة بمركز بحوث الشرطة: "لدينا ضباط حقوق الإنسان يقومون بالمرور داخل الإدارة لملاحظة الحالة من كبار السن وذوي الاعاقة لتسهيل وتوفير كافة الإجراءات لهم من بداية الإجراءات وحتى ندتسليمهم كافة الأوراق الخاصة بهم".



يذكر ان مركز بحوث الشرطة قد نظم تدوة علمية بعنوان الشرطة في خدمة ذوي الاعاقة بالتتسيق مع قطاعي الاعلام والعلاقات وحقوق الانسان وبمشاركة الاجهزة الحكومية وغير الحكومية.



ويأتي ذلك انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية في اعلاء حقوق الانسان للسيما الاشخاص ذوي اللاعاقة تزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعي للوزارة وجهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات الامنية الجماهيرية وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين وخاصة ذوي الاعاقة برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.



حضر الندوة اللواء طارق الاعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد ووير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، اللواء عصام شادي مدير الادارة العامة للمرور واللواء خالد غريب وكيل الادارةىالعامة للجوازات والهجرة والجنسية الدكتور اشرف مرعي امين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة.

