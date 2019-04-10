مصر | مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: توقيع بروتوكلات لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: توقيع بروتوكلات لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إنه منذ إنشاء القطاع في عام ٢٠١٢ اهتم القطاع بشئون ذوي الإعاقة وتم توقيع كافة بروتوكولات لتقديم الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة.

واضاف مساعد الوزير خلال ندوة وزارة الداخلية "الشرطة فى خدمة ذوى الاعاقة" ان قطاع حقوق الانسان ينسق مع كافة قطاعات الوزارة واجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات للاشخاص من ذوى الاعاقة، مضيفا انه تم تحصيص ضابط اتصال بالادارة للتعامل مع المجلس القومى لذوى الاعاقة لتذليل كافة العقيات التى تواجهم.

نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشرطة فى خدمة ذوى الاعاقة" بمركز بحوث الشرطة باكاديمية الشرطة

حضر الندوة اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة واللواء طارق الاعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد ووير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، اللواء عصام شادي مدير الادارة العامة للمرور واللواء خالد غريب وكيل الادارةىالعامة للجوازات والهجرة والجنسية الدكتور اشرف مرعي امين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة وعدد كبير من الاعلاميين ورموز المجتمع.

