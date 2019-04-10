مصر | 'الأحوال المدنية": فتح منافذ خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن (صور)

واضاف مساعد وزير الداخلية، بانه تم ادخال خدمة الانترنت للمواطنين دون الانتقال من منزلهم وطلب الخدمة، فضلا عن ارسال ماموريات الى ذوى الاعاقة فى مكان تواجده بالمستشفى او منزله واستخراج الوثائق اللازمة.

واشار مساعد وزير الداخلية، خلال فاعليات ندوة " الشىطة فى خدمة ذوى الاعاقة"، تم ارسال ماموريات الى الدول العربية والاجنبية من بينها مريض داخل مستشفى بدولة الامارات واستخراج الوثائق، موضحا بانه ي تم اعفاء ذوى الاعاقة من رسوم الخدمات بناءا على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويشارك فى فاعليات الندوة اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء احمد ابراهيم رئيس اكاديمية الشرطة، اللواء شريف جلال مساعد الوزير لقطاع حقوق الانسان، اللواء جلال غريب وكيل الادارة العامة لمصلحة الجوازات، الدكتور اشرف مرعى امينوعام المجلس القومى لشىون الاعاقة، الدكتور احمد شوقى استاذ القانونى عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الاسبق، اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للنرور، عميد عبير اسماعيل مدير حقوق الانسان بالجيزة، صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، اللواء حاتم فتحة مدير مركز بحوث الشرطة ورموز المجتمع والاعلام.

وتنناول فاعليات الندوة جهود قطاعات الوزارة لاشخاص ذوى الاعاقة، والخدمات المقدمة، واوجة الحماية الجنائية لذوى الاعاقة، الخدمات المقدمة من اقسام ومراكز الشرطة لذوى الاعاقة، واليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعى للجمعيات الثم وضعاف السمع والجمعية المصرية لرعاية المكفوفين.

