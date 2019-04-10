مصر | مديريات الأمن تواصل مشاركتها في المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديريات الأمن تواصل مشاركتها في المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وواصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة في فاعليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية (كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس – الفرجاني – المحلاوي – هايبر – أوسكار – محلات أسواق الشرقية بالقليوبية) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة ( كلنا واحد - أهلاً رمضان) وتنفيذاً لتوجيهات السيد/ وزير الداخلية بإستمرار عمليات التوسع فى إفتتاح منافذ "أمــان" لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال عدد (132) منفذ على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق... فضلاً عن إفتتاح وتطوير(13) منفذ بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية.