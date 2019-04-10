مصر | سقوط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية.

مكبرة أسفرت عن ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفرشكر وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – 3طلقات مختلفة الأعيرة). وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بحملة أمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام ثلاثة عناصر إجرامية (أحدهم سبق إتهامه فى 2 قضية "سرقة بالإكراه، سلاح نارى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سلاح نارى ومخدرات، سرقة بالإكراه والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سلاح نارى" والأخر سبق إتهامه فى 5 قضايا "مخدرات، سلاح نارى" مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سرقة بالإكراه" والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سرقة بالإكراه" والأخير مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة بالإكراه") جميعهم - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرشكر.. بحيازة عدد من الأسلحة النارية.