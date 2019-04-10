مصر | سقوط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام ثلاثة عناصر إجرامية (أحدهم سبق إتهامه فى 2 قضية "سرقة بالإكراه، سلاح نارى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سلاح نارى ومخدرات، سرقة بالإكراه والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سلاح نارى" والأخر سبق إتهامه فى 5 قضايا "مخدرات، سلاح نارى" مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سرقة بالإكراه" والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سرقة بالإكراه" والأخير مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة بالإكراه") جميعهم - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرشكر.. بحيازة عدد من الأسلحة النارية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بحملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفرشكر وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – 3طلقات مختلفة الأعيرة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.