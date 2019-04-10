مصر | ضبط 3 من عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 من عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها، حملة أمنية استهدفت المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان منطقة (السحر والجمال)، وأسفرت عن ضبط ( ثلاثة من العناصر الإجرامية ) ، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذلك على النحو التالي:

ضبط ( أحد الأشخاص له محل إقامه بالتل الكبير بالإسماعيلية وآخر بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية تجارته غير المشروع وذلك حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار ، 800 جرام لمخدر الهيروين ، ميزان حساس ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع.

ضبط ( شخصين ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وحيازتهما لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية تجارتهما غير المشروع وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان وبحوزتهما ( بندقية آلية وعدد 15 طلقة من ذات العيار ، 700 جرام لمخدر الهيروين، 2 ميزان حساس ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول ) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.