مصر | مصرع مواطن وإصابة آخر في مشاجرة دموية بقنا.. وضبط 6 من أطرافها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع مواطن وإصابة آخر في مشاجرة دموية بقنا.. وضبط 6 من أطرافها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 6 أشخاص طرف مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية مما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة آخر.

وتبلغ لمركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة بناحية القلعة بدائرة المركز بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة، قام بعضهم بإطلاق أعيرة نارية، أودت بحياة أحد أطراف المشاجرة وإصابة آخر.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بحملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بقنا، أسفرت عن ضبط (ستة أشخاص من أطراف المشاجرة) بمنطقة زراعية بالظهير الصحراوي بناحية الكلاحين بدائرة المركز وبحوزتهم (بندقية آلية و2 خزينة- بندقية خرطوش - فرد رصاص و31 طلقة مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.