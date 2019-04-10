مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه من أمام البنوك

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه من أمام البنوك.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من (سائق سن 42 مُصاب بطلق نارى وكدمة بالرأس - ومُحصل سن 33 )، يعملان بشركة لتجارة الحديد- كائنة بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، بأنهما عقب خروجهما من فرع أحد البنوك كائن بالطريق الدائري، واستقلالهما سيارة الشركة قيادة الأول متجهان لمقر الشركة، وبحوزتهما (مبلغ 241 ألف جنيه -أوراق وعقود خاصة بالشركة - حافظة شيكات)، وبالطريق البطئ أمام أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم إعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي لسرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية ، ولدى مقاومتهما لهم أطلق أحدهم عيار ناري محدثاً إصابة الأول ، وإستولوا منهم على الأوراق والعقود الخاصة وحافظة الشيكات دون الحقيبة التى بها المبلغ المالي وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة وإدارة البحث الجنائى بالقاهرة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص "سبق إتهامهم ومحكوم عليهم فى العديد من القضايا" وأحدهم مقيد الحرية على ذمة قضية سرقة بمركز شرطة مغاغة بالمنيا.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط أثنين من المتهمين وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة- 51 طلقة مختلفة الأعيرة)، وبإستهداف مسكن المتهم المقيد الحرية بمركز شرطة مغاغة تنسيقاًوأمن المنيا عُثر على خزينة طبنجة بداخلها عدد 19 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمان المضبوطان والمتهم المُقيد الحرية إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب على النحو السابق الإشارة إليه، وأضافوا بإستيلائهم على حقيبة المجنى عليهما لإعتقادهم أنها تحوى مبالغ مالية ، وعقب هروبهم إكتشفوا أنها تحوى بعض الأوراق فتخلصوا منها بإلقائها بالطريق العام ، وأنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه بأسلوب التتبع من أمام البنوك، وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة وتبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.