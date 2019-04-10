مصر | "حقوق إنسان الداخلية": الأعباء الجسيمة التي تقع علينا لم تمنعنا من الاهتمام بذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حقوق إنسان الداخلية": الأعباء الجسيمة التي تقع علينا لم تمنعنا من الاهتمام بذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن جميع ضباط القطاع يبذلون جهودا كبيرة للتفاعل مع كافة أبناء المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة.

وأضاف مساعد الوزير خلال كلمته بندوة وزارة الداخلية "الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة"، أن كل شخص أصابته أي نوع من أنواع الإعاقة لديه قوى هائلة بداخلة، مؤكدا أن قيادات الدولة تدعم ذوي الإعاقة وتقدم لهم كافة أشكال الدعم والمساندة حتى يحقق أماله.

واضاف مساعد الوزير ان دستور ٢٠١٤ اهتم بالاشخاص من ذوى الاعاقة، بالاضافة الى اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ عام لذوى الاعاقة.

واشار مساعد الوزير ان مبادرة وزارة الداخلية بايلاء دوى الاعاقة باهمية خاصة، من خلال تسهيل تقديم الخدمات الشرطية لهم، فى كافة القطاعات، ومن بين تلك الخدمات تقديم دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايم، وتخصيص اماكن لهم بكافة الاداراة، وتنظيم دورات تدريبية للضباط للتعرف على كيفية التعامل مع ذوى للاعاقة.

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واكد انه بالرغم من الاعباء الجسيمة التى تقع على عاتق وزارة الداخلية من مكافحة الارهاب والقضاء على الجريمة، فتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كانت واضحة منذ البداية باعلاء قيم حقوق الانسان.

نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشرطة فى خدمة ذوى الاعاقة" بمركز بحوث الشرطة باكاديمية الشرطة

حضر الندوة اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة واللواء طارق الاعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد ووير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، اللواء عصام شادي مدير الادارة العامة للمرور واللواء خالد غريب وكيل الادارةىالعامة للجوازات والهجرة والجنسية الدكتور اشرف مرعي امين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة وعدد كبير من الاعلاميين ورموز المجتمع.

