مصر | مساعد وزير الداخلية: الدولة تسعى لتذليل كافة العقبات أمام ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الداخلية: الدولة تسعى لتذليل كافة العقبات أمام ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة، ان هذه الشريحة وجدت من القيادة السياسية كافة أوجه الرعاية وتخصيص عاما لهم.
وتابع، ان وزارة الداخلية تهتم بمتحدي الإعاقة حيث انهم شركاء في التنمية بما يملكوه من مواهب، وتم توقيع برتوكول تعاون بين الداخلية والاتصالات لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة من خلال تطبيقات حديثة، وان جهود الوزارة في هذا الصدد لن تتوقف.
ويشارك فى فاعليات الندوة اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء احمد ابراهيم رئيس اكاديمية الشرطة، اللواء شريف جلال مساعد الوزير لقطاع حقوق الانسان، اللواء جلال غريب وكيل الادارة العامة لمصلحة الجوازات، الدكتور اشرف مرعى امينوعام المجلس القومى لشىون الاعاقة، الدكتور احمد شوقىاستاذ القانونى عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الاسبق، اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للنرور، عميد عبير اسماعيل مدير حقوق الانسان بالجيزة، صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، اللواء حاتم فتحة مدير مركز بحوث الشرطة.
وتنناول فاعليات الندوة جهود قطاعات الوزارة لاشخاص ذوى الاعاقة، والخدمات المقدمة، واوجة الحماية الجنائية لذوى الاعاقة، الخدمات المقدمة من اقسام ومراكز الشرطة لذوى الاعاقة، واليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعى للجمعيات الثم وضعاف السمع والجمعية المصرية لرعاية المكفوفين.