مصر | مساعد وزير الداخلية: الدولة تسعى لتذليل كافة العقبات أمام ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الداخلية: الدولة تسعى لتذليل كافة العقبات أمام ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن الدولة اهتمت بذوي الإعاقة، وسعت لتضافر كافة الجهود لتذليل كافة العقبات أمامهم، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، وخصص دستور 2014 نحو 11 مادة لهم.

واضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة، ان هذه الشريحة وجدت من القيادة السياسية كافة أوجه الرعاية وتخصيص عاما لهم.



وتابع، ان وزارة الداخلية تهتم بمتحدي الإعاقة حيث انهم شركاء في التنمية بما يملكوه من مواهب، وتم توقيع برتوكول تعاون بين الداخلية والاتصالات لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة من خلال تطبيقات حديثة، وان جهود الوزارة في هذا الصدد لن تتوقف.