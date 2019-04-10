مصر | رئيس أكاديمية الشرطة: دورات تدريبية للضباط على التعامل مع ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أكاديمية الشرطة: دورات تدريبية للضباط على التعامل مع ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فاعليات الندوة العلمية بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان "الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة" بالتنسيق مع قطاعي الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان وبمشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بالبلاد.

وبدأت فاعليات الجلسة الأولى بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الوطن، وتلها تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وقال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة: "نشهد فاعليات الندوة بمشاركة صفوة المجتمع وممثلي الجامعات الحكومية ونسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة".

ونقل اللواء أحمد ابراهبم، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحقيق الأمن وتقديم أوجة الرعاية وخاصة ذوي الإعاقة وتيسر الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتقديم الدعم لذوى الاعاقة وخاصة دورهم فى مواجهة الارهاب والجريمة فى اطار احترام حقوق الانسان.

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واضاف مساعد وزير الداخلية، انه تم تنظيم دورة تدريبة للضباط بكلية التدريب والتنمية على تعليم الضباط طرق التعامل مع ذوى الاعاقة، وضعاف الصم والسمع، واعداد كتاب للمكفوفين، كما تحرص على توعية ابناء الجهاز الشرطة، بان ذوى الاعاقة من الممكن ان يصاب بها اى مواطن فى اى وقت.

ولفت مساعد وزير الداخلية، إلى السياسة العامة لوزارة الداخلية فى اعلاء قيم حقوق الانسان ولاسيما حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وبمناسبة صدور قانون خقوق الانسان ذوى الاعاقة رقم 10لسنة 2018 وتزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعى لوزارة الداخلية وجهودها المتميرة فى الارتقاء بالخدمات الامنية الجناهيرية وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين وبصفة خاصة للمصريين من ذوى الاعاقة من خلال المبادرات المختلفة التى تبنتها تدعيما لاواصر العلاقة بين الشرطة والجمهور من ذوى الاعاقة وايمانا من الوزارة بمسىوليتها المجتمعية تجاه شعب مصر.

ويشارك فى فاعليات الندوة اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء احمد ابراهيم رئيس اكاديمية الشرطة، اللواء شريف جلال مساعد الوزير لقطاع حقوق الانسان، اللواء جلال غريب وكيل الادارة العامة لمصلحة الجوازات، الدكتور اشرف مرعى امينوعام المجلس القومى لشىون الاعاقة، الدكتور احمد شوقىاستاذ القانونى عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الاسبق، اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للنرور، عميد عبير اسماعيل مدير حقوق الانسان بالجيزة، صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، اللواء حاتم فتحة مدير مركز بحوث الشرطة.

وتنناول فاعليات الندوة جهود قطاعات الوزارة لاشخاص ذوى الاعاقة، والخدمات المقدمة، واوجة الحماية الجنائية لذوى الاعاقة، الخدمات المقدمة من اقسام ومراكز الشرطة لذوى الاعاقة، واليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعى للجمعيات الثم وضعاف السمع والجمعية المصرية لرعاية المكفوفين.

