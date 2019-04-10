مصر | بلاغ يتهم"أبو النجا" بالخيانة العظمى ويطالب بالقبض عليه وتسليمه لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم"أبو النجا" بالخيانة العظمى ويطالب بالقبض عليه وتسليمه لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5297 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه خالد أبو النجا بالتحريض السافر ضد مصر ومؤسساتها وقياداتها.

واستند محمود في بلاغه، إلى أن ابوالنجا حضر مؤتمرا صحفيا في واشنطن مع بعض الجهات المعادية للدولة المصرية، وتعمد نشر بيانات كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى تحريضه المجتمع الدولي على الدولة المصرية ومؤسساتها، والاستقواء بالخارج مطالبا التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري، وذلك بهدف الإساءة لسمعة مصر في الخارج.

وأضاف محمود، أن خالد أبو النجا وخلال المؤتمر ارتكب جريمة الخيانة العظمى بتوجيه اتهامات كاذبة وملفقة لجميع مؤسسات الدولة في مصر ويأتي على رأسها المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن خالد أبو النجا بعد خروجه من مصر عقد اجتماعات مع العديد من الجهات المعادية للدولة المصرية بهدف ضرب الاستقرار ونشر الفوضى والاضطرابات والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي المصرى على حد قوله.

وطالب في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ خالد أبو النجا على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار لخالد أبو النجا لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسمه على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

