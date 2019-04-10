مصر | إغلاق جزئي للطريق الدائري بسبب أعمال أصلاحات من منزل البحر الأعظم وحتى أثر النبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق جزئي للطريق الدائري بسبب أعمال أصلاحات من منزل البحر الأعظم وحتى أثر النبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، إجراء إغلاق جزئي أعلى الطريق الدائرى بسبب أعمال اصلاحات من منزل البحر الأعظم وحتى أثر النبي.

وأفاد مصدر أمني، بأنه في إطار أعمال صيانة كوبري المنيب أعلى الطريق الدائرى، ستكون الاعمال على مدار ثلاثون يوما، بإ زالة الجزيرة الواسطى فى منطقة منزل البحر الاعظم وحتى أثر النبى بالطريق الدائرى واستبدالها بحاجز خرسانى " نيو جيرسى" وستكون الاعمال من غدا الخميس 11 أبريل الجارى لمدة ثلاثون يوما من الساعة 12 حتى 5صباحا وسيتم استقطاع حارة مرورية من اصل 4حارات لتوقف المعدات والصب الخرسانى مع تعيين الخدمات اللازمة.

