مصر | "الداخلية" تنظم ندوة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنظم ندوة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، ندوة علمية عن ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتسهيلات التى قدمتها قطاعات الوزارة فى إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن.

وتعقد الندوة بمركز بحوث الشرطة بحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات ولفيف من القيادات الوزارة والمشاركين من مختلف طوائف المجتمع المدني.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية، أطلقت العديد من المبادرات والتسيرات على ذوى الاحتياجات الخاصة بعدد من القطاعات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتفعيل الاستراتيجة الأمنية تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية ونزلاء السجون.