انت الان تتابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السكة الحديد - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأربعاء، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 35 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للمسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل.

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وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أول من أمس الإثنين، أنه سيتم التطوير الشامل لكل ورش هيئة السكك الحديدية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والتي سيتم شراؤها عن طريق لجان متخصصة تضم ممثلين عن الورش المختلفة، بالإضافة إلى أنه سيتم التعاون مع الشركات