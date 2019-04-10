غلق جزئي للطريق الدائري لمدة 30 يوما

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غلق الطريق الدائري - صورة أرشيفية
أعلنت الإدارة العامة للمرور المركزي، عن البدء في أعمال صيانة بكوبري المنيب بالطريق الدائري وتركيب حاجز خرساني بدلا من الجزيرة الوسطى للكوبري، قائلة إن شركة النيل العامة للإنشاء هي التي ستتولى تلك الأعمال وهي عبارة عن استكمال أعمال إزالة الجزيرة الوسطى للكوبري من منزل البحر الأعظم وحتى أثر النبي بالطريق الدائري، وإن مدة تنفيذ تلك الأعمال هي 30 يوما تبدأ من غد الخميس، على أن تكون الأعمال من الساعة الثانية عشر منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة فجرا، دون تأثير على الحركة المرورية.
وأضافت إدارة المررو أنه سيتم استقطاع حارة مرورية من أصل 4 حارات لتوقف المعدات والصب الخرساني مع تعيين الخدمات اللازمة.يذكر أن عرض الطريق بمنطقة الأعمال 4 حارات مرورية، وسيجرى خلال الفترة الليلية استقطاع حارة مرورية أقصى يسار الطريق، لتوقف المعدات أثناء عملية صب وتركيب الحاجز الخرساني.وكان وزير النقل
وأضافت إدارة المررو أنه سيتم استقطاع حارة مرورية من أصل 4 حارات لتوقف المعدات والصب الخرساني مع تعيين الخدمات اللازمة.
يذكر أن عرض الطريق بمنطقة الأعمال 4 حارات مرورية، وسيجرى خلال الفترة الليلية استقطاع حارة مرورية أقصى يسار الطريق، لتوقف المعدات أثناء عملية صب وتركيب الحاجز الخرساني.
وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، قد أصدر يوم 1 أبريل الجاري، قرارا بتعيين المهندس نادر سمير رئيسا للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وتعيين المهندس عادل ترك رئيسا للشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، مؤكدا أهمية استكمال تنفيذ المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مجال الطرق والكباري، خاصة المشروع القومي للطرق ومحاور مدن الصعيد، والبدء فورا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة الطرق الرئيسية بين المحافظات. (التفاصيل)
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